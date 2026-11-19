Результаты матчей ВХЛ на 19 ноября 2026 года

Сегодня, 19 ноября, прошли восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 ноября 2026 года:

«Магнитка» – «Кристалл» — 0:1;

СКА-ВМФ – «Зауралье» — 2:3 ОТ;

«Челмет» – «Дизель» — 5:4;

«Горняк-УГМК» – «Тамбов» — 4:2;

«Звезда» – «Югра» — 0:2;

«Барс» – «Динамо-Алтай» — 3:4 ОТ;

«Нефтяник» – «Металлург» — 2:4;

«Динамо» СПб – «Рубин» — 0:1 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Южный Урал» с 37 очками после 24 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (36 очков в 24 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.