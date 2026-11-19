Сегодня, 19 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 19 ноября 2026 года:

«Толпар» — «Снежные Барсы» — 5:2;

«Академия Михайлова» — «Красная Армия» — 3:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 30 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 32 очка после 21 матча.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.