Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2026 года

Сегодня, 20 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должно состояться пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Автомобилист»;

16:30. «Авангард» – «Барыс»;

19:00. «Северсталь» – «Амур»;

19:00. «Торпедо» – «Локомотив»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – ЦСКА.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 42 очками после 27 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.