Сегодня, 20 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должно состояться пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2026 года (время московское):
15:30. «Сибирь» – «Автомобилист»;
16:30. «Авангард» – «Барыс»;
19:00. «Северсталь» – «Амур»;
19:00. «Торпедо» – «Локомотив»;
19:30. «Шанхайские Драконы» – ЦСКА.
На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 42 очками после 27 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 встречах.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.