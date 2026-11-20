Результаты матчей НХЛ на 20 ноября 2026 года

В ночь на 20 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 20 ноября 2026 года:

«Виннипег Джетс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ;

«Каролина Харрикейнз» – «Монреаль Канадиенс» — 1:2 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 Б;

«Оттава Сенаторз» – «Филадельфия Флайерз» — 5:6 ОТ;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Баффало Сэйбрз» — 3:6;

«Питтсбург Пингвинз» – «Сент-Луис Блюз» — 2:5;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1;

«Калгари Флэймз» – «Миннесота Уайлд» — 1:4;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:4;

«Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс» — 4:0;

«Сиэтл Кракен» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:1;

«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз» — 3:4 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 38 очками после 24 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 35 очков в 22 матчах.

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