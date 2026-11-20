Александр Овечкин высказался о своей антирекордной безголевой серии в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре столичного клуба и прокомментировал антирекордную безголевую серию в НХЛ, которая достигла 15 матчей.

«Нам нужно продолжать бороться. Иногда всё складывается не в твою пользу, но нужно просто продолжать биться и не сдаваться.

Моменты у меня есть. Иногда присутствует излишняя скованность. Необходимо гнуть свою линию и продолжать работать», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

В текущем сезоне в НХЛ россиянин набрал 6 (1+5) очков в 10 встречах.

Ранее Овечкин стал четвёртым игроком из Европы, кто лидирует во франшизе по голам, передачам и очкам.