Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём рекорде по голевым передачам в столичном клубе.

«Да, это приятно, но, если бы Бэки [Бекстрём] всё ещё играл, у него сейчас, наверное, было бы уже 1000 передач или сколько там он мог бы набрать. Но всё равно приятно», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:6, Овечкин отдал результативную передачу. Для Овечкина это 763‑я результативная передача в составе «Вашингтона». По этому показателю он обошёл Никласа Бекстрёма.

В текущем сезоне в НХЛ россиянин набрал 6 (1+5) очков.