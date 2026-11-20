Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал игру капитана столичного клуба Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Я считаю, что он делает много полезных вещей в своём звене, и, послушайте, он пашет. Он в такой же ситуации, как и все остальные в нашей команде и тренерском штабе. Сейчас дела идут не так, как нам хочется, ни в командном, ни в индивидуальном плане, но он бьётся изо всех сил, пытаясь забить гол и помочь команде победить», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В текущем сезоне в НХЛ россиянин набрал 6 (1+5) очков в 10 встречах.

Ранее Овечкин высказался о своей антирекордной безголевой серии в НХЛ.