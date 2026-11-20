Совет ИИХФ обсудит вопрос по допуску сборной России на ЧМ на следующей неделе

Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассмотрит вопрос по допуску сборных России на соревнования на очном заседании на следующей неделе.

«Совет соберётся в Цюрихе в понедельник и будет работать до пятницы. Понятно, что есть решение CAS, и мы его должны выполнять. Мы также должны рассмотреть вопрос, как проводить чемпионаты мира [с участием россиян]», — приводит слова члена совета ИИХФ Вистурса Козиолса ТАСС.

Напомним, ранее ИИХФ объявила о решении не допускать сборную России на молодёжный чемпионат мира — 2027 в связи с наложенными на россиян ограничениями со стороны канадских властей.

30 октября CAS объявил, что ИИХФ должна допустить сборные России до турниров в сезоне-2026/2027.