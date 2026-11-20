Кирилл Капризов: нужно фокусироваться на самой игре и не думать об очках

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о своей результативности в текущем сезоне.

«Мы стараемся выкладываться в каждом матче, показывать свою лучшую игру. Нужно фокусироваться на самой игре и не думать об очках или чём-то подобном, а просто помогать команде побеждать. Когда играешь правильно, всё приходит само: и команда выигрывает, и очки набираются, и моментов создаётся больше», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

В ночь с 19 на 20 ноября на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари, Канада, завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Калгари Флэймз» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали гости со счётом 4:1.