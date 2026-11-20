Макдэвид — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ, Кучерова в списке нет

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку в регулярном чемпионате – «Харт Трофи». В голосовании по итогам четверти сезона приняли участие 15 экспертов, каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером стал капитан «Эдмонтон Ойлдерз» Коннор Макдэвид (75 баллов, 15 первых мест из 15). Второе место занял российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (50 баллов). Отметим, что действующий обладатель приза – Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – ни одного голоса не получил.

Первая пятёрка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» (75 баллов, 15 первых мест).

2. Кирилл Капризов, «Миннесота» (50).

3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (38).

4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон» (16).

5. Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз» (11).