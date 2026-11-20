Стартовало голосование болельщиков по выбору первого участника Фонбет Матча звёзд КХЛ — 2027, который пройдёт в Минске с 6 по 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Болельщики выбирают его из тех, кто забрасывал решающие шайбы в овертаймах или реализовал решающие броски в буллитных сериях текущего чемпионата – становился героем проекта Fonbet Overtime. В предыдущие сезоны победителями голосования становились игроки минского «Динамо» Сэм Энас и Виталий Пинчук», — сказано в сообщении КХЛ.

Отмечается, что голосование завершится 23 ноября в 19:00 мск. Победитель голосования займёт место в одной из четырёх команд – KHL BLR Stars, KHL U23 Stars, KHL WORLD Stars или KHL RUS Stars.

Подробная информация о способе голосования указана на сайте КХЛ.