Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард пропустит как минимум четыре матча, а клуб решает, нужна ли ему операция на правом плече. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера команды Джеффа Блэшилла.

«Мы всё ещё собираем информацию, взвешиваем варианты между реабилитацией и операцией. Как только решения будут приняты, я смогу рассказать больше», — заявил Блэшилл.

21-летний форвард травмировался 17 ноября на вбрасывании в третьем периоде матча с «Торонто Мэйпл Лифс». Это уже третья травма плеча у Бедарда меньше чем за год. В июле он перенёс операцию на левом плече, а в декабре 2025 года впервые повредил правое — тоже на вбрасывании.