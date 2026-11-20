Главный тренер «Нефтехимика» сообщил, что с его здоровьем всё нормально
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин чувствует себя нормально и уже находится на рабочем месте. Об этом он сообщает ТАСС.
«Всё нормально, ничего страшного не произошло. Обычное дело, связано с возрастом. Принял таблетку, померили давление. Уже всё прошло, нахожусь на работе», — заявил Гришин.
Напомним, после матча со СКА 60-летний специалист обратился за помощью к докторам после игры и не пришёл на пресс-конференцию. Вместо него на вопросы журналистов отвечал тренер «Нефтехимика» Максим Кривоножкин.
19 ноября в Нижнекамске состоялся матч, в котором местный «Нефтехимик» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2026, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Недопёкин (Лутфуллин, Журавлёв) – 14:49 (5x4) 1:1 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 24:20 (5x5) 1:2 Гримальди (Голдобин) – 28:13 (5x5) 1:3 Глотов – 41:51 (5x5) 2:3 Надворный (Хлыстов) – 50:44 (5x5)
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