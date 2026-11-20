Главный тренер «Нефтехимика» сообщил, что с его здоровьем всё нормально

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин чувствует себя нормально и уже находится на рабочем месте. Об этом он сообщает ТАСС.

«Всё нормально, ничего страшного не произошло. Обычное дело, связано с возрастом. Принял таблетку, померили давление. Уже всё прошло, нахожусь на работе», — заявил Гришин.

Напомним, после матча со СКА 60-летний специалист обратился за помощью к докторам после игры и не пришёл на пресс-конференцию. Вместо него на вопросы журналистов отвечал тренер «Нефтехимика» Максим Кривоножкин.

19 ноября в Нижнекамске состоялся матч, в котором местный «Нефтехимик» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.