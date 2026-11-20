В МИД РФ рассказали о возможных последствиях отказа Канады в визах сборной России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении правительства Канады не выдавать визы игрокам сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира — 2027.

«Ожидать какой-то моральной рефлексии от таких людей, как Марк Карни, бессмысленно. Его ничуть не заботит абсолютная незаконность его решений, которые, безусловно, будут иметь последствия как для мирового спорта, так и для Канады.

Столь грубое, бесцеремонное, хамское нарушение страной-хозяйкой чемпионата мира своих собственных обязательств самым негативным образом скажется на возможностях Канады принять мировое первенство в будущем.

Ради своей националистической личинки, русофобии Карни готов поставить под удар миллионы болельщиков, лишить свою родину принимать чемпионаты мира в будущем, покрыть свою страну несмываемым позором», — цитирует Захарову ТАСС.