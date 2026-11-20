Яшкин: лучше Овечкина никто не знает, как справиться с его безголевой серией

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», а ныне игрок «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин высказался об антирекорде российского форварда «столичных» Александра Овечкина, который продлил безголовую серию до 15 игр.

«Я думаю, в него все верят и желают только лучшего. Мне кажется, скоро он эту серию прервёт. У него подобное не в первый раз в карьере. Голевые засухи бывают, да, может, слишком долгая на данный момент. Но, думаю, лучше него никто не знает, как с этим справиться. Так что я не переживаю», — приводит слова Яшкина Vprognoze.

В текущем сезоне в НХЛ россиянин набрал 6 (1+5) очков в 10 встречах.