Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин почтил память своего дедушки Владимира Левина, опубликовав совместные фотографии в социальных сетях.

«Спасибо тебе за жизнь, дед», — написал Панарин.

О смерти дедушки Панарина стало известно 15 ноября. Из-за семейных обстоятельств Панарин пропустил матчи регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:3), «Бостон Брюинз» (3:0), «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 Б).

35-летний Панарин в текущем сезоне провёл 17 матчей, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-6». Всего на его счету 847 игр в регулярках, 338 голов и 635 ассистов. В плей-офф он сыграл 77 матчей и набрал 64 (23+41) очка.