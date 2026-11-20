Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал антирекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который продлил безголевую серию до 15 игр.

«Такие игроки, как Саша, по-спортивному должны быть эгоистами, они и есть эгоисты. В последней игре он отдал пас и вышел на первое место по передачам в истории франшизы. Не думаю, что он согласился просто ездить и получать аплодисменты в каждом городе, где играет в последний раз. Не такой он человек.

Думаю, он всё равно хочет забить, но пока не получается. Надеюсь, что его этот пас начнёт какую-то голевую серию и всё у него пойдёт. С его броском можно очень быстро забыть эту безголевую серию», — цитирует Воробьёва ТАСС.