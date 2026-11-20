Сергей Рабцун назначен на пост генерального директора хоккейного клуба «Лада», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Сергей Валерьевич исполнял обязанности руководителя клуба с октября этого года. В прошлом сезоне занимал должность заместителя генерального директора «Лады» и по совместительству являлся исполнительным директором ХК ЦСК ВВС, который достиг лучшего спортивного результата в истории клуба. Поздравляем с назначением, Сергей Валериевич!» — сказано в сообщении «Лады».

Тольяттинский клуб в текущем сезоне провёл 28 матчей, в которых набрал 17 очков. «Лада» занимает 11-е место в таблице Запада.