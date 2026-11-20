Бывший вратарь клубов НХЛ Крэйг Андерсон на фоне выхода видеоигры Grand Theft Auto 6 рассказал, что выход Grand Theft Auto 5 в 2013 году негативно повлиял на его игру за «Оттаву Сенаторз».

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«Мой худший сезон в «Оттаве», как мне кажется, пришёлся на год выхода Grand Theft Auto V. Прямая связь. Эта игра отнимала слишком много времени. Ты возвращаешься домой после матча в 11-11:30 вечера, начинаешь играть, а уже четыре утра, и ты думаешь: «Я даже не устал». В один из моих худших сезонов я просто не смог разделить работу и отдых, слишком сильно меня туда затянуло», — заявил Андерсон в подкасте Absolute Non-Sens.