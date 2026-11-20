Защитник «Амура» Алексей Василевский объяснил высокое место хабаровской команды в таблице Восточной конференции КХЛ текущего сезона.

«Смотрю на команду в этом сезоне, и первое, что могу сказать, – у нас сплочённый коллектив. Играем друг за друга. Конечно, возможно, отсутствие иностранцев в команде нам помогает. В каждой команде ставка идёт на легионеров, а ребята, которые обладают мастерством поменьше, уже на вторых ролях.

У нас в этом сезоне иностранцев нет, потому российские ребята выходят на новый уровень. Каждому есть что доказывать, много молодых и быстрых ребят. Теперь они выходят на первые роли. Это только в плюс как для команды, так и для самих игроков в плане их дальнейшего развития», — цитирует Василевского Vprognoze.