Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал отставку Леонида Тамбиева с поста главного тренера московского «Динамо».

– Как ветераны «Динамо» восприняли отставку Леонида Тамбиева?

– Многим из нас изначально был непонятен курс на, скажем так, варягов, ведь у нашего клуба – великая история и отличный кадровый потенциал. Но страница уже закрыта, люди ушли. Надо взять те позитивные моменты, которые всё-таки были, – и начать большую работу по восстановлению той игры, которая соответствует традициям «Динамо».

– А позитивные моменты в работе штаба Тамбиева были?

– Плюсом считаю то, что шаг вперёд сделали несколько молодых хоккеистов из системы – например, форвард Меликов и защитник Рябыкин.

Другое дело, что такое отношение было не ко всем молодым талантам. Я так и не понял пинг-понг с Шаракановым – молодого защитника бросали то в атаку, то в запас