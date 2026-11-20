Гришин — после поражения «Нефтехимика» от СКА: хотя бы очко могли заслужить в такой игре

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итоги сегодняшней тренировки и высказался о поражении от СКА (2:3).

«Тренировка прошла, могу сказать, не совсем так, как хотелось. Видимо, вчера очень много эмоций потратили. Игра была на самом деле хорошая, но не удалось даже очка набрать. Хотя бы одно очко мы могли заслужить в такой игре. Поэтому немножко у ребят видно опустошение. Надеюсь, что сегодняшний день для них будет восстановительный, и завтра они с новыми эмоциями смогут сыграть», — сказал Гришин в видео в телеграм-канале клуба.

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт дома с московским «Спартаком» 21 ноября.