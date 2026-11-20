Нападающий «Блумингтон Бизон» Владислав Каменев рассказал, что чувствовал в первые дни своего бана за допинг. Ранее хоккеист был дисквалифицирован в КХЛ из-за положительной допинг-пробы. Срок дисквалификации Каменева истечёт 15 марта 2027 года.

– Тебя обвинили в употреблении допинга. Я не знаю, как ты себя чувствовал, у меня было бы дикое ощущение несправедливости...

– Так и было. Ты первый месяц ходишь, не знаешь, что, когда. У юриста спрашиваешь – «ну, полгода, может, дальше затянется». Каждый день просыпаешься с надеждой, что сегодня решится. И так – уже более года, и не знаешь, когда это закончится.

– Твои рекомендации, как с этим справляться? Потому что у многих людей бывают ситуации, когда неожиданно на них сваливаются неприятности.

– Ни в коем случае не начинать пить (смеётся). Мне супруга рассказывала: «Я боялась, что ты начнёшь пить». А я этим делом никогда не злоупотреблял. Наоборот, так же продолжил тренироваться, зал, лёд.

Я открыл для себя новый спорт, начал играть в падел. В него можно в любом возрасте прийти и научиться играть. Почти год играю в него, и против футболистов, которые играют уже больше двух лет, хочешь не хочешь, но уровень будет расти.

Думаю, что из хоккеистов в пятёрке лучших буду. Летом ребята приезжают, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук тоже часто играет, у него очень хороший уровень», – сказал Каменев в выпуске на YouTube-канале «Всё, кроме хоккея».