Третьяк сообщил, что в ФХР не получили приглашение на совет ИИХФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР не получила приглашение на совет Международной федерации хоккея, который пройдёт на следующей неделе. Ранее член совета ИИХФ Вистурс Козиолс сообщил, что заседание состоится с 23 по 27 ноября в Цюрихе, на нём будет обсуждаться вопрос по допуску сборной России на ЧМ-2027.

«Совет будет рассматривать вопрос нашего участия в чемпионатах мира. Мы приглашения на заседание не получили», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, по итогам выборов в начале октября Россия не получила места в совете ИИХФ.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России до международных турниров. В ответ федерации Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии, Австрии и Чехии объявили, что команды их стран не будут играть на соревнованиях с россиянами.