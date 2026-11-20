Инсайдер и журналист Крис Джонстон поделился мыслями относительно будущего российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.

«В его случае есть ощущение, что он готов сменить команду, особенно если ситуация здесь не улучшится. Ему, возможно, было бы интересно отправиться в аренду куда-нибудь и посмотреть, что из этого получится. Думаю, что он может быть полезен другим командам.

Сообщалось о возможном переходе в «Миннесоту». Интересно, обратится ли к Малкину такая команда, как «Тампа». Думаю, он был бы открыт для предложений от команд, где, по его мнению, у него есть шанс побороться за Кубок Стэнли», — сказал Джонстон на подкасте The Chris Johnston Show.