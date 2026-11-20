Сегодня, 20 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 11-й минуте нападающий «Авангарда» Джош Ливо забил первый гол. На 15-й минуте Ливо оформил дубль. На 22-й минуте форвард Эндрю Потуральски укрепил преимущество омичей. На 32-й минуте нападающий Ансар