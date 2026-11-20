Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков ответил на вопрос о канадском нападающем Эвандере Кейне. Ранее клуб подписал однолетний контракт с 35-летним форвардом.

— Кого хотели бы попробовать в одной тройке с Кейном и Гальченюком?

— Ой, да пускай он уже приедет! Меня каждый раз спрашивают, я сам не знаю, когда он приедет, я даже не в курсе, есть ли у него билет или нет. Честное слово. Вы понимаете, что я его даже не видел на льду? Как он будет? В нарезках НХЛ? Там партнёры у него были другие. Мне надо посмотреть, как он будет выглядеть, где его использовать. По нарезкам создаётся впечатление, но, пока вживую не увидишь, тяжело [рассуждать]. Приедет, посмотрим. Карт раскрывать не буду, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.