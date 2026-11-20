Игрок «Динамо» Минск Алистров: будем выкладываться на 100%, чтобы привезти домой все очки

Нападающий минского «Динамо» Владимир Алистров подвёл итоги выездной серии и поделился ожиданиями от предстоящих встреч.

«Нужно требовать от себя максимального результата, но то, что получилось выиграть два матча из трёх, тоже достаточно неплохо. Будут интересные игры, ждём их и готовимся. Будем выкладываться на 100%, чтобы привезти домой все очки и все победы», — приводит слова Алистрова пресс-служба «Динамо».

На данный момент минчане занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков после 28 игр. Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с астанинским «Барысом» 22 ноября.