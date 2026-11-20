Защитник «Амура» Алексей Василевский рассказал о своей адаптации в хабаровском клубе. 33-летний хоккеист перешёл в «Амур» из «Салавата Юлаева» летом 2026 года.

«Конечно, в команде я полностью адаптировался. Перелёты пока даются тяжело, скрывать не буду. Но от этого никуда не деться, это часть игры за дальневосточную команду. Слава богу, это пока не влияет на результат. Приезжаем за два дня до игры, чтобы немного акклиматизироваться, провести несколько тренировок. Так что пока всё складывается хорошо», — приводит слова Василевского Vprognoze.

В нынешнем сезоне Василевский сыграл 26 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.