ФХР получила приглашение для участия в совете ИИХФ по видеосвязи 26 ноября

Федерация хоккея России вместе с остальными национальными ассоциациями, которые являются членами Международной федерации хоккея, получила приглашение для участия в совете ИИХФ по видеосвязи 26 ноября. Об этом ТАСС сообщили в ФХР.

Ранее член совета Международной федерации хоккея Вистурс Козиолс сообщил, что заседание состоится с 23 по 27 ноября в Цюрихе. Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что российскую сторону не пригласили на очное заседание совета.

«В пятницу пришло пришло приглашение от президента и генерального директора ИИХФ принять участие в информационном созвоне для национальных ассоциаций — членов международной федерации. Целью созвона является информирование о текущей работе совета и о последних новостях», — сообщили в ФХР.

Совет ИИХФ будет обсуждать в том числе вопрос об участии россиян в чемпионатах мира после решения Спортивного арбитражного суда о допуске сборных России на турниры.