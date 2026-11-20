Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас поделился ожиданиями от Фонбет Недели звёзд хоккея, которая пройдёт в Минске с 5 по 7 февраля 2027 года.

«Неделя звёзд хоккея – это действительно отличное событие. КХЛ проделывает невероятную работу. Участвовать в шоу очень весело. А самое классное для меня – это знакомиться с ребятами из разных клубов чемпионата. Вне льда мы не так много пересекаемся. Поэтому здорово, что есть возможность пообщаться с североамериканцами, русскими и белорусами в лиге.

Уверен, что это будет незабываемо! «Динамо» и Минск: здесь всегда всё делают на высшем уровне. Убеждён, что это будет невероятное событие. Вообще, у нас на арене каждый матч регулярного чемпионата – это как Матч звёзд, благодаря вниманию к деталям со стороны медиакоманды, отдела маркетинга и вообще всех сотрудников клуба. Так что в феврале будет потрясающе. И я очень надеюсь, что смогу попасть на этот звездный уикенд!» — сказал Энас в эфире «Первого информационного».