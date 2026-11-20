Нападающий «Сибири» Александр Яремчук после победы над «Автомобилистом» (1:0) высказался об игре голкипера новосибирской команды Антона Красоткина.

— Начало вязкое получилось, так ли это казалось со льда?

— Да, игра вязкая. Моментов, конечно, много было, но вратари творили чудеса, особенно наш, легенда просто! Благодаря ему выиграли сегодня.

— Антон [Красоткин] сегодня с каждым сейвом всё больше заряжался, и команда будто вместе с ним.

— Ко