Нападающий «Сибири» Александр Яремчук прокомментировал переход форварда Алекса Гальченюка в новосибирский клуб.

— Ахиллесова пята «Сибири» — большинство. Расскажи, что не получается.

— Меняем составы, делаем заготовки, но пока найти не можем. Неплохо сегодня играли, однако завершающего паса на бросок не хватает. Опять же, сейчас Алекс [Гальченюк] присоединился, даёт нам новые идеи, своё видение. Сейчас время пройдёт, отточим, подшлифуем и станем лучше.

— Новое видение Алекса уже проецируется на лёд или пока на уровне задумки?

— Когда такой игрок приходит, уверенность прибавляется. С ней и передачи получше будут, и броски точнее. Он нам добавляет мастерства, — сказал Яремчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.