Нападающий «Сибири» Александр Яремчук после победы над «Автомобилистом» (1:0) ответил на вопрос о турнирном положении новосибирской команды.

— Сегодня ушли с последнего места на Востоке. Турнирное положение давит на вас, когда заглядываете в статистику?

— Не могу сказать, что давит. Неприятно, конечно, хочется залезть повыше. На мой взгляд, говорить, что мы не смотрим в таблицу, неправильно, потому что ты листаешь соцсети и тебе это попадается – хочешь ты или нет. Ты в любом случае знаешь, — сказал Яремчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

После этой встречи «Сибирь» поднял