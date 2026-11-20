Буше: при 3:0 «Авангард» отошёл от системы. Я чувствовал, что заплатим за это

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

«Мы здорово начали, много моментов хороших создали. Знали, что серьёзный соперник сегодня, который много забивает и обыгрывает сильные команды. Хотели показать себя сильнее, сейчас у нас ребята вернулись, за исключением вновь выбывших.

Мне не понравилось, что, когда счёт стал 3:0, подрасслабились, отошли от системы, хотели забивать ещё, в