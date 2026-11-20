Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков омской команды.

«У Пакетта явное повреждение, и это очень обидно и неприятно. Тяжело психологически, ведь он поверил, что снова может показывать себя на высоком уровне, и действовал великолепно. На несколько недель он выбыл точно. Может на три, а может и на шесть. Травма не связана с рецидивом его прошлой травмы, он заблокировал бросок. Но Седрик точно вернётся.

У Чистякова небольшие проблемы, он ощущает боль. Возможно, он будет готов уже завтра, возможно — через игру, точно сказать не могу.

У Якупова есть определённое защемление нерва, он чувствует дискомфорт, несколько встреч он с этим играет. Такое непросто вылечить. В прошлом матче всё было нормально, сегодня почувствовал острую боль. Только уважение ему, что он вышел на лёд, я сам проходил через подобные проблемы.

К сожалению, сейчас мы потеряли качественную глубину состава, и если мы хотим показывать наш лучший хоккей на длинной дистанции, то нам нужны все четыре звена. Получается, что только один матч мы провели полным составом. Скоро вернутся Чистяков и Якупов, а вот Пакетта и Ильенко придётся подождать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.