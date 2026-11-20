Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Бобровского в текущем сезоне НХЛ. Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что клуб может временно вывести российского голкипера из состава или отправить в фарм-клуб для набора формы.

«Это какая-то бредовая идея – отправить одного из лучших вратарей НХЛ в фарм-клуб. Мне кажется, это домыслы. Думаю, что до этого не дойдёт. Сергей подписал новый двухлетний контракт с «Торонто». Я думаю, он его честно отработает. И Бобровский, который очень щепетильно относится к себе и дорожит своей работой, держит себя в тонусе постоянно. У него всё четко: правильное питание, физподготовка и тонус.

Я думаю, что его статистика в новой команде – это временное явление. Ведь здесь не только дело в Бобровском, но и во всей команде, которая много пропускает и не так много забивает. Поэтому проблемы есть во всех линиях, особенно в зоне обороны, и отчасти они связаны с травмами защитников.

Поэтому я вообще не думаю, что такое возможно и его отправят в АХЛ для набора формы. Этот вратарь не того уровня. Сергей – квалифицированный игрок, обладатель двух Кубков Стэнли. Поэтому не надо делать его крайним. Пройдёт время, и всё встанет на свои места», – приводит слова Заварухина «Сила спорта».