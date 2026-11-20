Сегодня, 20 ноября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 12-й минуте нападающий «Северстали» Денис Ян забил первый гол. На 17-й минуте форвард «Амура» Алексей Кручинин сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Ярослав Лихачёв реализовал буллит и вывел хабаровчан вперёд. На 56-й минуте форвард череповецкого клуба Руслан Абросимов восстановил равенство в счёте и перевёл и