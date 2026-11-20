Евгений Малкин выбыл на несколько дней из-за травмы

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выбыл на несколько дней из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Отмечается, что форвард пропустит тренировку и может не поехать с командой на предстоящие выездные матчи. Обновлённая информация о состоянии здоровья россиянина будет представлена во вторник, 24 ноября.

Также сообщается, что нападающий Ник Робертсон помещён в список травмированных. Его статус будет обновлён через две недели.

В текущем сезоне 40-летний Малкин провёл 19 встреч, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-2».