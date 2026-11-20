Кирилл Марченко вернулся к тренировкам на льду в полной экипировке после травмы

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко провёл тренировку на льду в полной экипировке. Об этом сообщает журналист Давид Алтер на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что сегодня, 21 ноября, «Торонто» проводит дополнительную тренировку по катанию, а также занятия вне льда.

Напомним, Марченко в конце октября досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:5). Во втором периоде 26‑летний форвард неудачно упал во время борьбы с соперником и, по данным СМИ, получил растяжение связки левого колена.

В 14 играх в текущем сезоне Кирилл набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности «-3».