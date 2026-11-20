«Нью-Джерси Дэвилз» отправил российского защитника Антона Силаева в «Ютику Кометс» из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов». Игрок дебютировал в Национальной хоккейной лиге 15 ноября в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:4).