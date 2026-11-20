«Нью-Джерси» отправил защитника Антона Силаева в АХЛ
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«Нью-Джерси Дэвилз» отправил российского защитника Антона Силаева в «Ютику Кометс» из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов». Игрок дебютировал в Национальной хоккейной лиге 15 ноября в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Дюбуа (Чикран, Протас) – 05:13 1:1 Хямеэнахо (Гласс, Боквист) – 08:15 2:1 Леонард (Строум, Хатсон) – 14:34 2:2 Браун (Братт, Хьюз) – 17:08 (pp) 3:2 Бовиллье (Хатсон, Дженнер) – 18:40 3:3 Боквист (Хямеэнахо, Хьюз) – 30:33 3:4 Майер (Грицюк, Евангелиста) – 36:18 (pp) 3:5 Хишир (Браун, Хэмилтон) – 40:56 (sh) 4:5 Протас (Хатсон, Леонард) – 41:22 (pp) 4:6 Родригес (Хямеэнахо, Боквист) – 43:18 4:7 Родригес (Браун, Хьюз) – 56:45