Нападающий «Адмирала» Борна Рендулич прокомментировал переход в клуб из Владивостока и объяснил свой выбор.

— Ты пришёл в «Адмирал» уже по ходу сезона. Рассматривал ли другие варианты? Почему выбрал Владивосток?

— О, столько всего произошло этим летом, пожалуй, оно получилось длиннее обычного. Вариантов не так уж много было изначально, а «Адмирал» был заинтересован, я просто сказал себе: почему нет? Хотел посмотреть, как оно здесь, заодно — познакомиться с этой частью России. Так что для меня это была отличная возможность.

— Не побоялся столь долгих перелётов?

— Нет, даже не думал об этом, потому что я бывал во Владивостоке несколько раз с другими командами, город показался мне очень хорошим, и я просто захотел попробовать пожить там, поиграть в хоккей. Всё прошло отлично.

— Советовался ли с кем-то перед переходом?

— Конечно! Я знал некоторых ребят отсюда, говорил с ними, с теми, кто раньше играл за «Адмирал». Они сказали, что всем понравилось, и я подумал: почему бы не попробовать? До этого были мысли остаться играть в Европе, но потом решил подписать контракт с «Адмиралом», потому что хотел продолжить играть в КХЛ, — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем можно прочитать на чемпионате в субботу, 21 ноября, в 10:00 мск.