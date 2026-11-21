Нападающий «Адмирала» Борна Рендулич рассказал, что уже привык к перелётам, а также отметил, что во Владивостоке удобно смотреть матчи НХЛ.

— С одной стороны, ты живёшь в Москве или Санкт-Петербурге и летаешь во Владивосток один-два раза за сезон. С другой – живёшь там и много летаешь в западную часть страны…

— Да, это точно отличается от привычного. У нас уже были перелёты, всё нормально. Я купил матрас и сплю прямо на нём [в самолёте], так что всё хорошо.

— Что делаешь в свободное время после встреч или в полёте?

— Сплю бо́льшую часть времени. Или смотрю сериалы, фильмы. Особенно ночью легко уснуть, так что всё нормально.

— Можешь смотреть матчи НХЛ или хайлайты?

— Да, очень здорово в этом плане во Владивостоке: утром, в восемь-девять часов, можно смотреть НХЛ, обычно эти трансляции идут глубокой ночью, так что удобно, — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем можно прочитать на чемпионате в субботу, 21 ноября, в 10:00 мск.