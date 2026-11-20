Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Амуром»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 Б) во встрече регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Сложный соперник, сложный матч получился. Соперник сильный, организованный. Одержали победу сегодня благодаря командным действиям», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

На данный момент череповецкий клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 28 игр. След