Результаты матчей КХЛ на 20 ноября 2026 года

Сегодня, 20 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 20 ноября 2026 года:

«Сибирь» — «Автомобилист» — 1:0;

«Авангард» — «Барыс» — 3:1;

«Северсталь» — «Амур» — 3:2 Б;

«Торпедо» — «Локомотив» — 1:3;

«Шанхайские Драконы» — ЦСКА — 0:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 44 очками после 28 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.