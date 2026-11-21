В пятницу, 20 ноября, прошли пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 20 ноября 2026 года:

«Сахалинские Акулы» — МХК «Динамо» СПб — 2:3;

«Амурские Тигры» — «Академия СКА» — 2:1 Б;

«Стальные Лисы» — «Локо-76» — 5:2;

«Реактор» — МХК «Молот» — 5:2;

«АКМ-Юниор» — «Ирбис» — 5:4 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 30 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 32 очка после 22 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество встреч в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.