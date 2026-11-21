Спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко прокомментировал отношение США к вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на международные соревнования.

— Официально Федерация хоккея США ничего по этому поводу не заявляет, но в некоторых частных разговорах с нами представители американской стороны выражали поддержку демократическим странам. Это единственная ведущая хоккейная страна, которая ничего не говорит о сложившейся ситуации. В апреле 2027 года в США должен пройти чемпионат мира среди юниоров до 18 лет, и американская сторона пока ничего не сообщила об участии россиян. Откроют ли они дверь для российских игроков или нет? Они поддерживают нас только в ходе разговоров, но мы чувствуем, что кто-то оказывает на них определённое давление. Это видно и по другим федерациям, и по другим видам спорта в США — там не столь категорично настроены против России в спорте.

— Как вы думаете, это связано с президентом Трампом?

— Думаю, что это может быть связано с Трампом. Российские хоккеисты по-прежнему выступают в НХЛ, а также в некоторых ведущих юниорских соревнованиях в США и Канаде. Но речь идёт об отдельных игроках, а не о сборных.

Когда несколько лет назад проводился Турнир четырёх наций, Россию на него не пригласили — там играли только Финляндия и Швеция. Поэтому я считаю, что на уровне менталитета они поддерживают Украину, но официальная позиция может зависеть от позиции правительства страны, — приводит слова Кириченко Front Office Sports.

Ранее CAS обязал ИИХФ допустить хоккейные сборные России к турнирам сезона-2026/2027, но семь европейских федераций объявили о бойкоте матчей. Позднее ИИХФ приняла решение провести молодёжный чемпионат мира 2027 года без России.