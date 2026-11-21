Спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские сборные до международных турниров.

— Вас удивило решение Спортивного арбитражного суда (CAS)?

— Мы были не просто удивлены — мы были шокированы этим решением. Для всех это стало большим сюрпризом, в том числе для России, поскольку, насколько мне известно, там ожидали, что CAS примет какое-то решение, но уже в отношении следующего сезона, а не нынешнего.

Мы были шокированы. Конечно, мы провели большое количество переговоров с нашими международными партнерами, Международной федерацией хоккея (ИИХФ), другими федерациями, которые нас поддерживают.

— CAS заявил, что у ИИХФ было недостаточно доказательств для обоснования отстранения России. Какие доказательства, по вашему мнению, суд не принял во внимание?

— Проблема в том, что причиной недопуска России к соревнованиям называлась безопасность игроков и болельщиков, а не конфликт (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ. — Прим. «Чемпионата»). Это главная странность в решении ИИХФ. Поэтому России не нужно доказывать, что ситуация нормализовалась. России необходимо доказать, что участие ее игроков является безопасным. В этом и заключается главная проблема.

— Как проходили ваши переговоры с другими федерациями и ИИХФ?

— Мы разговаривали со многими федерациями. Нам известна позиция большинства ведущих хоккейных стран. Именно поэтому мы ожидали ситуацию, которая сейчас складывается на молодежном ЧМ в Канаде. С одной стороны, это решение правительства Канады — не выдавать российским игрокам визы. С другой — решение стран, участвующих в соревнованиях. Мы придерживаемся той же позиции.

С одной стороны, ИИХФ сделала хорошее заявление на бумаге, но на деле предприняла множество шагов для возвращения российских сборных. Они проинформировали Норвегию о том, что та не будет участвовать в чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Всё было очень странно.

Например, в субботу они сообщили, что возвращают Россию на МЧМ и переводят Норвегию в дивизион I, а уже в воскресенье отправили еще одно письмо без подписи, в котором предложили в понедельник провести видеоконференцию в Zoom и обсудить новое расписание соревнований с новыми командами и в новом формате.

Похоже, ИИХФ пыталась с