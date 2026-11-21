Дилан Ларкин потерял в зарплате больше, чем Хеллебайк, ожидая обмена

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин установил своеобразный рекорд, потеряв в зарплате больше, чем вратарь Коннор Хеллебайк во время аналогичного конфликта с «Виннипегом». По данным портала larkinlosses.com, сумма, которую Ларкин недополучил из-за отстранения, достигла $ 929 625,17, сообщает BarDown в социальной сети X.

Напомним, Ларкин запросил обмен еще после завершения прошлого сезона, а 29 октября принял решение покинуть расположение команды. Руководство «Детройта» отреагировало на это отстранением игрока без сохранения заработной платы.

Для сравнения, Хеллебайк, также требовавший обмена, пропустил 24 дня.