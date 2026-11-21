В МИД РФ заявили, что любые попытки изолировать или вытеснить Россию из глобального спорта бесперспективны и заранее обречены на провал.

Поводом стало решение властей Норвегии ограничить въезд российским спортсменам для участия в соревнованиях, включая выступающих под нейтральным флагом, а также сопровождающему персоналу.

«Наша страна была и остаётся великой спортивной державой, а любые попытки изолировать или вытеснить её из глобального спорта бесперспективны и заранее обречены на провал», — отметили в министерстве.

В МИД РФ расценили норвежские меры как дискриминацию. Там подчеркнули, что такие решения противоречат принципу «спорт вне политики». В министерстве добавили, что Россия продолжит защищать интересы федераций и спортсменов, в том числе в международных судебных инстанциях.